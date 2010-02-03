На плохо почищенные от снега дороги нижегородцы смогут пожаловаться в прокуратуру. «Горячая» линия пройдёт 9 февраля.

Не оставаться в стороне от проблем благоустройства и содержания дорог нижегородцев призвал Центр помощи автомобилистам. Звонить и сообщать в городскую прокуратуру о наболевшем по теме «горячей» линии можно будет по телефону 421-26-23 с 9:00 до 13:00. В Центре помощи автомобилистам напомнили, что снег, который коммунальщики оставили у края дороги, стал трамплином для иномарки, в ночь на 19 января упавшей с виадука по улице Ванеева, а 27 января произошла ещё одна подобная авария: из-за снежного навала вдоль дорожного полотна автомобиль чуть не упал с Мызинского моста.