На плохо почищенные от снега дороги нижегородцы смогут пожаловаться в прокуратуру

16:48 — 08.02.2017

 Юлия Полякова


На плохо почищенные от снега дороги нижегородцы смогут пожаловаться в прокуратуру. «Горячая» линия пройдёт 9 февраля. 

Не оставаться в стороне от проблем благоустройства и содержания дорог нижегородцев призвал Центр помощи автомобилистам. Звонить и сообщать в городскую прокуратуру о наболевшем по теме «горячей» линии можно будет по телефону 421-26-23 с 9:00 до 13:00. В Центре помощи автомобилистам напомнили, что снег, который коммунальщики оставили у края дороги, стал трамплином для иномарки, в ночь на 19 января упавшей с виадука по улице Ванеева, а 27 января произошла ещё одна подобная авария: из-за снежного навала вдоль дорожного полотна автомобиль чуть не упал с Мызинского моста.

Теги: Общество

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