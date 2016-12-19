На нижегородском рынке труда наметился рост вакансий

Уверенный рост вакансий на рынке труда Нижнего Новгорода наметился с августа 2016 года. С этого момента и до конца 2016 года число опубликованных вакансий в среднем на 18% больше, чем в 2015 году. На декабрь 2016 года конкуренция составляет 3,2 резюме на 1 вакансию. Об этом сообщает портал Rabota.ru Нижний Новгород.

Эксперт Наталья Царева, директор кадрового агентства «Кадровые гарантии бизнеса», прогнозирует на 2017 год сохранение рынка работодателя, когда соискатель в основном принимает предлагаемые условия.

«Осведомленность , интерес, а главное активность соискателя будет продолжать расти. Пассивный кандидат будет иметь все меньше шансов на перспективное трудоустройство. На мой взгляд, в связи с проводимой политикой государства относительно безработных, соискатели будут охотнее соглашаться на труднозакрываемы е вакансии, связанные с физическим трудом, либо низкооплачиваемы е. Сохранится тенденция к многофункциональ ным должностям (когда кандидат совмещает сразу нескольких смежных должностей)» — отметила эксперт.

По данным статистики сайта, наибольшие изменения произошли в производственной сфере. Усилился интерес соискателей, число резюме догнало сферу торговли, которая традиционно считалась лидером. Сфера IT — вторая сфера, на которую стоит обратить внимание в уходящем году. Работодатели в течении всего года активно ищут сотрудников, число вакансий не уступает строительной и транспортной сфере, в которых в 2015 году было в среднем в 1,4 раза больше вакансий. Торговля и в 2016 году осталась в ТОПе сфер для трудоустройства: в среднем около 3500 тыс соискателей ежемесячно размещали свои резюме в этой сфере. Соискатели не зря считают эту сферу комфортной для трудоустройства: работодатели на протяжении всего 2016 года стабильно размещали вакансии, на рынке не отмечено резкого снижения или увеличения числа предложений. В сфере торговли всегда нужны сотрудники, в первую очередь менеджеры по продажам и продавцы-консуль танты.

Топ вакансий: спрос соискателей.

Торговля — 17%

Производство / Агропром — 16%

Строительство/ЖК Х/Эксплуатация — 11%

Транспорт / Автобизнес / Автосервис — 6%

Административный персонал — 4%

Топ 5: предложения работодателей.

Торговля — 19%

Работа без специальной подготовки / Без опыта — 16%

Производство / Агропром — 11%

Транспорт / Автобизнес / Автосервис — 6%

IT / Интернет / Телеком — 6%