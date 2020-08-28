На Нижегородской ярмарке начали монтаж одного из сложнейших сооружений — купольного кинотеатра

Строители приступили к монтажу одного из сложнейших выставочных сооружений Нижегородской ярмарки – купольного кинотеатра. В целом же работы на объекте находятся на завершающем этапе. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский по итогам выездного совещания на Нижегородской ярмарке.

На сегодняшний день полностью выполнены фасадные работы, отремонтированы стены, заменены окна, на 80% смонтированы системы вентиляций и кондиционирования, готовы новые полы. Напомним, что 4 ноября здесь должен открыться интерактивный музей «Россия — моя история». Рабочие уже приступили к делению пространства, чтобы зал обрёл форму лабиринта, таким образом, посетители смогут поэтапно узнавать историю России от Рюриковичей до современности.По данным министерства культуры Нижегородской области, на ярмарке планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано свыше двух тысяч архивных справок и 11 часов документальной хроники.Экспозиция будет включать в себя 21 тему, среди которых «Подвиг народного единства», «Петровские преобразования на нижегородской земле», «Нижегородские промыслы», «Горьковская область в годы Великой Отечественной войны». Над этим работает специальная группа специалистов нижегородских музеев, краеведов, историков, представителей вузов.- Ни в одном городе, где реализуется проект «Россия – моя история», нет своего «уголка», где будет представлена история региона. У нас в Нижегородской области в отдельном крыле Главного ярмарочного дома посетители смогут увидеть как мультимедийные технологии, например, медиа-книги, тач-скрин столы и видеопроекторы, так и музейные экспонаты из нижегородских музеев. В историческом парке делается всё для того, чтобы ребята могли составить полную картину об истории, культуре и обычаях нашего края, - заметил директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Вениамин Архангельский.