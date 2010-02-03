На Нижегородской ГЭС стартует второй этап реконструкции автодорожного моста

15:47 — 06.02.2017

 Влада Светлова


На Нижегородской ГЭС стартует второй этап реконструкции автодорожного моста : работы на 215-метровом участке моста над водоводами здания ГЭС начнутся 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Нижегородская ГЭС».

На реконструкцию отводится год. До июля на полосе со стороны Горьковского водохранилища необходимо демонтировать старые конструкции, забетонировать опорные части, собрать новые пролётные строения и заасфальтировать полотно. До декабря аналогичный объем работ будет выполнен на второй полосе перехода. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. А движение транспорта - по реверсивной схеме, кратковременные полные остановки будут проводиться в периоды наименьшей загрузки моста транспортом. Об изменениях графика движения будет сообщаться заблаговременно на официальном сайте компании РусГидро.

Теги: Губерния

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