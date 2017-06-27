На М-7 в Нижегородской области введено реверсивное движение
На М-7 в Нижегородской области введено реверсивное движение
На двух участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области введено временное ограничение движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
В связи с ремонтом на участках с 544 по 560 и с 564 по 568 км автодороги М-7 «Волга» в Воротынском районе Нижегородской области движение транспорта временно ограничено.
Ограничение будет действовать до конца 2017 года.
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при выборе маршрута следования.
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