На ликвидацию Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде нужно более 100 млн рублей

14:19 — 18.04.2017

 Полина Кульбякина

На ликвидацию Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде нужно более 100 млн рублей

14:19 — 18.04.2017

 Полина Кульбякина


Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поручил директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимиру Рябцеву ускорить работу по разработке проектно-сметной документации в рамках рекультивации свалки в Шуваловской промзоне. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Сергей Белов напомнил, что проблема с свалкой возникла не вчера, и в одночасье её решить невозможно.

- Мы следуем разработанной «дорожной карте». Из бюджета выделены деньги, чтобы провести изыскания, необходимые для разработки проектно-сметной документации. Это даст нам понимание того, сколько будет стоить рекультивация полигона в Шуваловской промзоне. Скорее всего, сумма работ составит больше 100 млн рублей, - сказал глава администрации.

Он также добавил, что до момента проведения рекультивации администрация Ленинского района будет принимать меры по предотвращению горения и тления свалки, а именно проливать водой и посыпать так называемым «сметом» с дорог (смесь мелкого песка с землей, который ограничивает поступление кислорода, тем самым сводя к минимуму подземное тление) очаги возгорания.

Теги: Экология

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