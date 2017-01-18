На исправительные работы отправится житель Перевозского района за трагическое «шоу» на свадьбе. Демонстрация приёма борьбы закончилась смертью одного из гостей.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, трагедия произошла на второй день свадьбы. Гуляли на берегу Пьяны. Приёмы борьбы гость согласился показать после того, как об этом попросила жена одного из его друзей. Она предложила продемонстрирова ть приёмы на своём муже. Гость согласился, перекинул мужчину через себя. Тот ударился спиной о песок и потерял сознание. Прибывшим медикам пришлось констатировать смерть мужчины. 26-летнего борца обвинили в причинении смерти по неосторожности. Вину он признал, раскаялся. К уголовной ответственности мужчина ранее не привлекался. Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ.