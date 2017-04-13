На главной улице Нижнего Новгорода обнаружено 18 незаконных торговых точек
На главной улице Нижнего Новгорода обнаружено 18 незаконных торговых точек
На главной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской выявлено 18 точек, где торговля ведётся без соответствующего разрешения. Об этом со ссылкой на директором департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирину Семашко сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
На сегодняшний день разрешение на торговую деятельность на Большой Покровской имеют лишь предприниматели, размещающиеся в деревянных павильонах возле кинотеатра «Орлёнок» и торгующие сувенирной продукцией. С начала марта 2017 года сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля составили 19 протоколов об административных правонарушениях в отношении нелегальных предпринимателей на центральной улице города. Начиная с этой недели будут организованы регулярные совместные с полицией патрули улицы Большой Покровской для пресечения несанкционированной торговли.
— Судя по тому, что незаконные торговцы не уходят, тех мер воздействия, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Минимальные штрафы в 500 и 1000 рублей таких нарушителей не испугают, они сторицей их себе за день отработают. Надо положить всему этому безобразию конец. При необходимости в ходе рейдов мы намерены изымать товар у незаконных торговцев, — рассказал Сергей Белов.
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