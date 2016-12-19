На Бору пройдет новогодняя благотворительная акция «Мандарин»

27 декабря в 08.30 в городском округе Бор состоится новогодняя благотворительна я акция «Мандарин».

Мандарин – один из основных символов Нового года. На протяжении последних девяти лет ежегодно в здании борской администрации появляется елка, украшенная новогодними игрушками – «мандаринами», внутри которых вложены записки с самыми заветными пожелания юных жителей округа. Каждый горожанин может сорвать «мандарин» и исполнить новогоднюю мечту ребенка.

В рамках акции председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев вручит новогодние подарки детям из многодетной семьи Соловьевых.