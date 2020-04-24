На Бору откроют новый многофункциональный центр В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Артем Кавинов посмотрел, как идет строительство нового здания МФЦ в городском округе Бор.

- Проект нового здания был готов еще 4 года назад. Но реальная возможность приступить к строительству появилась только сейчас. Открытие центра, как рассчитывает руководство городского округа, позволит уже в 2017 году ввести 90 новых рабочих мест. Здесь будут работать 24 окна. На сегодня в МФЦ принимаются заявления по 103 услугам. При этом самыми востребованными являются услуги Росреесстра и услуги МВД, в основном миграционный учет и выдача паспортов, - рассказал Артем Кавинов

Многофункциональные центры - быстро растущий и активно развивающийся новый формат предоставления услуг. Если брать цифры по России, то в день в МФЦ обращаются около 350 тыс. человек, а всего за 2016 год эти центры оказали более 60 млн услуг.