На Бору и в Кулебаках проверили состояние тепловых сетей

В рамках мониторинга состояния тепловых сетей «С теплом – труба» активисты нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта провели рейды в городах Бор и Кулебаки Нижегородской области в период с 30 января по 1 февраля.

В ходе проверки на улице Фрунзе в городе Бор общественники выявили значительные нарушения теплоизоляции на наружных теплотрассах. Оголённые участки трубопровода здесь являются причиной значительных теплопотерь, что приводит к понижению температуры воздуха в квартирах дома №73, расположенного на этой улице.

На холод жалуются и жители доме № 113 по улице Фрунзе –температура воздуха в их квартирах составляет в среднем +16 градусов, что значительно ниже установленного норматива. Факты ненадлежащего теплоснабжения были зарегистрированы специалистами государственной жилищной инспекции Нижегородской области, участвовавшими в рейде. Теперь в отношении виновных лиц будут возбуждены административные производства.

Активистами ОНФ также проведен мониторинг технического состояния надземных теплотрасс в городе Кулебаки, в ходе которого были выявлены многочисленные повреждения утеплителя на улицах Адмирала Макарова и Кирюхина. Нарушения изоляции трубопровода были обнаружены также рядом с детским садом «Звёздочка» и школой №9 на улице Циолковского и неподалёку от детсада «Берёзка» на улице Мира.

Информация о выявленных нарушениях будет направлена главам Борского и Кулебакского городских округов для принятия необходимых мер по устранению выявленных недостатков.