На автодороге Н. Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе временно ограниченно движение
На автодороге Н. Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе временно ограниченно движение
С 30 июня в связи с капитальным ремонтом на участке с 32 по 40 км автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области временно ограничено движение транспорта.До конца ноября оно будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Максимальная разрешённая скорость - 40 км/ч.
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при выборе маршрута следования.
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