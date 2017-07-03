С 30 июня в связи с капитальным ремонтом на участке с 32 по 40 км автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области временно ограничено движение транспорта.

До конца ноября оно будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Максимальная разрешённая скорость - 40 км/ч.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при выборе маршрута следования.