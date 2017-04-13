На 7% увеличил пассажиропоток нижегородский аэропорт в первом квартале 16:49 — 13.04.2017 Полина Кульбякина

Аэропорт Стригино в первом квартале 2017 года увеличил пассажиропоток на 7%. За три месяца он обслужил более 150 тыс человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Основным драйвером роста стало развитие внутренних перевозок. Аэропорт обслужил 146,5 тыс пассажиров внутренних рейсов. Самым динамичным направлением стал город Сочи: в первом квартале 2017 года туда полетело в три раза больше пассажиров, или 9,5 тыс человек. На втором месте по динамике — Санкт-Петербург (увеличение в 1,4 раза до 10,5 тыс пассажиров), на третьем — Самара ( 10-процентный прирост, 4,1 тыс человек).

— На рост пассажиропотока по внутренним направлениям позитивно влияют государственные программы субсидирования региональных перевозок, а также заинтересованность в развитии авиасообщения между туристическими и деловыми центрами страны, — прокомментировал исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.

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