На 100 тысяч рублей оштрафовано бутурлинское райпо за нарушение природоохранного законодательства

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу завершил административное расследование по жалобе на размещения отходов на закрытой районной свалке Бутурлинского района.

Обследование территории показало, что свалка огорожена частично и въезд на нее свободен. Специалисты департамента зафиксировали факт слива жидких бытовых отходов (фекальных стоков с характерным запахом) в пруд-накопитель сточных вод. В ходе проведенного расследования установлено, что автомобиль, сливавший фекальные стоки, относящиеся к IV классу опасности, относится к Бутурлинскому районному потребительскому обществу.

Районная свалка твёрдых и жидких бытовых отходов Бутурлинского района закрыта по решению суда и не включена в государственный реестр размещения отходов. Размещение отходов на несанкционированном объекте является нарушением федерального закона «Об охране окружающей среды» и федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 8.2 КоАП Российской Федерации («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»).