На 100 тысяч рублей оштрафовано бутурлинское райпо за нарушение природоохранного законодательства

13:54 — 25.01.2017

 Алина Малинина


Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу завершил административное расследование по жалобе на размещения отходов на закрытой районной свалке Бутурлинского района.

Обследование территории показало, что свалка огорожена частично и въезд на нее свободен. Специалисты департамента зафиксировали факт слива жидких бытовых отходов (фекальных стоков с характерным запахом) в пруд-накопитель сточных вод. В ходе проведенного расследования установлено, что автомобиль, сливавший фекальные стоки, относящиеся к IV классу опасности, относится к Бутурлинскому районному потребительскому обществу.

Районная свалка твёрдых и жидких бытовых отходов Бутурлинского района закрыта по решению суда и не включена в государственный реестр размещения отходов. Размещение отходов на несанкционированном объекте является нарушением федерального закона «Об охране окружающей среды» и федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 8.2 КоАП Российской Федерации («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»).

Теги: Экология

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