"Мы должны противостоять бесчеловечности, проявляя толерантность к ценностям других народов" 18:06 — 03.09.2017 Полина Кульбякина

Дорогие друзья!

По традиции 3 сентября мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом, вспоминая события в Беслане, потрясшие тогда весь мир.

Эта дата за прошедшие с той трагедии годы стала символом единения людей перед угрозой действий глобальных экстремистских организаций.

Беспрецедентная по жестокости террористическая акция болью и чувством глубокой скорби отозвалась в сердцах каждого россиянина. Тем более циничным выглядело то, что своей целью боевики выбрали детей.

Под ударом оказались, прежде всего, неотъемлемое право человека на жизнь, безопасность и стабильное развитие нашей страны.

Жертвами такой агрессии и жестокости становятся, как правило, мирные, беззащитные люди, чему нет никакого оправдания и прощения.

Поэтому мы сообща должны противостоять любому проявлению бесчеловечности, проявляя толерантность, искреннее взаимное уважение к культурным и духовным ценностям разных народов.

Примите сердечные пожелания доброго здоровья, радости, удачи и успешной реализации намеченных планов на благо Нижегородской области и всей России!

Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев

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