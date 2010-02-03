Мужчину с ружьём без документов задержали на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. То, как мужчина пытался спрятать в сумке что-то крупное, заметил наряд Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, правоохранители заметили подозрительного человека, когда он был ещё в тамбуре главного входа в здание вокзала: парень копался в своей дорожной сумке и спешно прятал какой-то предмет, оборачивая его личными вещами.

Прапорщик Тагир Абубякеров и ефрейтор Алексей Воронцов попросили молодого человека предъявить документы. Оказалось, ему 24 года, уроженец Санкт-Петербурга . В дорожной сумке у него оказалось гладкоствольное охотничье ружьё. В документах на оружие и на самом ружье номера не совпали. У мужчины также не оказалось удостоверения на право хранения и ношения гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему.

Задержанного передали полицейским, которые составили административный протокол. Ружьё отправили на экспертизу.