Мужчину с ружьём без документов задержали на Московском вокзале в Нижнем Новгороде

10:41 — 07.02.2017

 Юлия Полякова


Мужчину с ружьём без документов задержали на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. То, как мужчина пытался спрятать в сумке что-то крупное, заметил наряд Росгвардии. 

Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, правоохранители заметили подозрительного человека, когда он был ещё в тамбуре главного входа в здание вокзала: парень копался в своей дорожной сумке и спешно прятал какой-то предмет, оборачивая его личными вещами.

Прапорщик Тагир Абубякеров и ефрейтор Алексей Воронцов попросили молодого человека предъявить документы. Оказалось, ему 24 года, уроженец Санкт-Петербурга. В дорожной сумке у него оказалось гладкоствольное охотничье ружьё. В документах на оружие и на самом ружье номера не совпали. У мужчины также не оказалось удостоверения на право хранения и ношения гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему. 

Задержанного передали полицейским, которые составили административный протокол. Ружьё отправили на экспертизу.

Теги: Криминал

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