Мужчину с ружьём без документов задержали на Московском вокзале в Нижнем Новгороде
Мужчину с ружьём без документов задержали на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. То, как мужчина пытался спрятать в сумке что-то крупное, заметил наряд Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, правоохранители заметили подозрительного человека, когда он был ещё в тамбуре главного входа в здание вокзала: парень копался в своей дорожной сумке и спешно прятал какой-то предмет, оборачивая его личными вещами.
Прапорщик Тагир Абубякеров и ефрейтор
Алексей Воронцов попросили молодого человека предъявить документы.
Оказалось, ему 24 года, уроженец Санкт-Петербурга
Задержанного передали полицейским, которые составили административный протокол. Ружьё отправили на экспертизу.
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