Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде

15:47 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Он решил свести счёты с жизнью, потому что не мог найти работу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области. 

Сообщение от Госавтоинспекции спасатели получили сегодня в 6 часов утра. Когда подъехали, два сотрудника ДПС уже разговаривали с молодым человеком, стараясь его отговорить от самоубийства. Спасатель Алексей Соколов присоединился. Всеобщими усилиями 25-летнего парня удалось убедить, что в жизни чёрная полоса всегда сменяется белой. 

Его вытащили из-за ограждения моста и передали медикам.

Теги: Общество

Материалы по теме:

30.01.2017

В Нижнем появилось первое зарегистрированное коллекторское агентство

Предприятие внесено в государственный реестр.

30.01.2017

В Нижнем Новгороде назвали 10 лучших PR-проектов Приволжья

Подведены итоги VI Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье.

30.01.2017

Павловских кур проверят на наличие антибиотиков

Поводом для проверки станут материалы поступившие от АНО «Роскачество».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.