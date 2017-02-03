Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Он решил свести счёты с жизнью, потому что не мог найти работу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Сообщение от Госавтоинспекции спасатели получили сегодня в 6 часов утра. Когда подъехали, два сотрудника ДПС уже разговаривали с молодым человеком, стараясь его отговорить от самоубийства. Спасатель Алексей Соколов присоединился. Всеобщими усилиями 25-летнего парня удалось убедить, что в жизни чёрная полоса всегда сменяется белой.

Его вытащили из-за ограждения моста и передали медикам.