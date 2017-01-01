Мужчина прыгнул с 9-го этажа в Дзержинске

14:40 — 25.01.2017

 Юлия Полякова


Обстоятельства гибели 29-летнего мужчины выясняют в Дзержинске.Предварительно, он прыгнул с девятого этажа. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла у дома по улице Циолковского. Тело обнаружили местные жители. По предварительной информации, мужчина жил в соседнем доме. Он зашёл 12-этажки, поднялся на 9 этаж, вышел на техническую лоджию и спрыгнул вниз. Телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили.

Теги: Криминал

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