Музей Горького получил президентский грант в 1 миллион рублей 21:52 — 29.06.2017 Ольга Севрюгина

На эти средства будет реализован проект «По Руси с Максимом Горьким». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Проект посвящён грядущему 150-летию со дня рождения писателя, а его пробный маршрут планируется запустить уже осенью.

Главная идея проекта «По Руси с Максимом Горьким» - путешествие по биографии - знакомство с его творческим наследием и окружением через города. Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор, а также тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырём городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 миллионов рублей, из которых 1 миллион - грант Президента РФ, а остальная часть - средства городского бюджета.

«Очень приятно, что наше предложение — создать музейно-туристический маршрут по биографии писателя, было одобрено министерством культуры Российской Федерации на заседании оргкомитета по подготовке празднования 150-летия со дня рождения Максима Горького в мае прошлого года. Это значимое мероприятие в рамках предстоящего юбилея. Сейчас мы активно работаем с туроператорами и музеями городов России, которые войдут в маршрут», - отметила директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

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