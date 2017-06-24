Мотоциклист разбился в Приокском районе (фото)

Автомобиль Тойота Авенсис и мотоцикл Хонда столкнулись на проспекте Гагарина. Дорожная авария случилась вечером 21 июня. Сегодня стало известно, что водитель двухколесного транспортного средства скончался в больнице.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Тойота Авенсис при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в мотоцикл. Об этом сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП всего 2 года. За рулем мотоцикла находился 24-летний молодой человек. Двухколесное транспортное средство было без госномеров.