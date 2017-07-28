Мотобатальон начнет работу в Нижнем Новгороде (фото)

11:06 — 08.09.2017

 pravda-nn.ru

Мотобатальон начнет работу в Нижнем Новгороде (фото)

Автор фото: из социальной сети

Мотобатальон начнет работу в Нижнем Новгороде (фото)

11:06 — 08.09.2017

 pravda-nn.ru


Дорожные полицейские на мотоциклах. Нижегородцы в социальной сети сообщили о мотобатальоне, который начал работу в центре города. Полицейские на мотоциклах были замечены на площади Лядова.


"Ну что, друзья мотобратья - халява похоже подходит к концу?! Понятно, что пока это только приказ свыше, показательная акция и все такое, но мотобат уже выехал, притом далеко не в лучшую погоду, когда большинство мотоциклистов даже не думало о поездках», - написала в группе «Нижний Новгород» в социальной сети Надежда Кузнецова.

Нижегородка предположила, что появление мотобатальона связан с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет следующим летом.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области нам уточнили, что это был пробный выезд мотобатальона. Свою работу он начнет в ближайшие дни. Сейчас решается вопрос по экипировке.

По данным госавтоинспекторов, в августе текущего года с участием мототранспорта в Нижегородской области произошло 64 ДТП с пострадавшими. Кроме этого, было выявлено 114 нетрезвых мотоциклистов.

27

Комментирование данного материала запрещено администрацией.