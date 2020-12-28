Московский «Спартак» планирует открыть футбольную академию в Нижнем Новгороде

11:54 — 28.12.2016

 Александр Шальнов


Футбольный клуб «Спартак» (Москва) намерен открыть филиал своей футбольной академии в Нижнем Новгороде. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» вице-президент московского клуба Наиль Измайлов.

«Да. Мы намерены развивать ее филиалы [академии] в нескольких регионах — Волгограде, Перми и Нижнем Новгороде», — сказал Измайлов, отвечая на вопрос журналиста о планах развития знаменитой спартаковской школы.

Как подчеркнул вице-президент, в отличии от частных футбольных школ, в спартаковской академии занятия будут бесплатными — все расходы на себя возьмёт клуб.

«У нас существует четко поставленный, отработанный годами тренировочный процесс, который осуществляет квалифицированный тренерский, административный и медицинский штабы академии. Эти люди имеют соответствующее образование, высокую квалификацию и профессионально занимаются с детьми. Более того, воспитанники академии занимаются бесплатно. Все расходы несет клуб», — сказал Наиль Измайлов.

Теги: Спорт

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