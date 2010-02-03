Мошенники рассылают письма от имени Федеральной службы судебных приставов

12:01 — 10.02.2017

 Полина Кульбякина


Зафиксированы случаи массовой рассылки электронных писем от имени Федеральной службы судебных приставов, в которых сообщается о наличии судебной задолженности и содержатся ссылки на вредоносный код. Об этом сообщает Нижегородское УФССП.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день! Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: [указана ссылка].
С наилучшими пожеланиями, ФССП России».

При переходе по ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус. Если пользователь его скачивает, компьютер подвергается опасности заражения.

Теги: Общество

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