Мошенник из Волгограда обманул нижегородское предприятие на 6,8 миллиона рублей

14:32 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


Мошенник из Волгограда обманул нижегородское предприятие на 6,8 миллиона рублей. Поставить поддельные материалы по оборонному заказу ему помогла сообщница из Дзержинска. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, волгоградец представил документы для участия в тендере на поставку герметиков. Цену указал ниже, чем у завода-производителя. Был заключен договор поставки на 6 миллионов 865 тысяч рублей. После этого, по версии следствия, подельница предприимчивого мужчины, находясь в Дзержинске, приобрела флаконы с жидкостью, внешне похожей на герметики, изготовила на них подложные паспорта и заказала в типографии этикетки, из текста которых следовало, будто находящаяся во флаконах жидкость — герметик. Товар несколькими партиями доставили заказчику для использования при производстве специальной авиационной техники. Деньги за него были перечислены. 

Однако материал оказался непригодным для использования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемого из Волгограда решением Дзержинского городского суда взяли под стражу до 16 марта.

Теги: Криминал

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