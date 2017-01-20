Мошенник из Волгограда обманул нижегородское предприятие на 6,8 миллиона рублей. Поставить поддельные материалы по оборонному заказу ему помогла сообщница из Дзержинска.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, волгоградец представил документы для участия в тендере на поставку герметиков. Цену указал ниже, чем у завода-производи теля. Был заключен договор поставки на 6 миллионов 865 тысяч рублей. После этого, по версии следствия, подельница предприимчивого мужчины, находясь в Дзержинске, приобрела флаконы с жидкостью, внешне похожей на герметики, изготовила на них подложные паспорта и заказала в типографии этикетки, из текста которых следовало, будто находящаяся во флаконах жидкость — герметик. Товар несколькими партиями доставили заказчику для использования при производстве специальной авиационной техники. Деньги за него были перечислены.

Однако материал оказался непригодным для использования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемого из Волгограда решением Дзержинского городского суда взяли под стражу до 16 марта.