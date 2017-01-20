Мошенник из Волгограда обманул нижегородское предприятие на 6,8 миллиона рублей
Мошенник из Волгограда обманул нижегородское предприятие на 6,8 миллиона рублей. Поставить поддельные материалы по оборонному заказу ему помогла сообщница из Дзержинска.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, волгоградец представил документы для участия в тендере на поставку герметиков. Цену указал ниже, чем у завода-производителя. Был заключен договор поставки на 6 миллионов 865 тысяч рублей. После этого, по версии следствия, подельница предприимчивого мужчины, находясь в Дзержинске, приобрела флаконы с жидкостью, внешне похожей на герметики, изготовила на них подложные паспорта и заказала в типографии этикетки, из текста которых следовало, будто находящаяся во флаконах жидкость — герметик. Товар несколькими партиями доставили заказчику для использования при производстве специальной авиационной техники. Деньги за него были перечислены.
Однако материал оказался непригодным для использования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемого из Волгограда решением Дзержинского городского суда взяли под стражу до 16 марта.
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