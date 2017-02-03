Монтаж металлоконструкций над трибунами стадиона на Стрелке завершен

На утро пятницы, 3 февраля, на работах по возведению стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке было задействовано более 1300 человек, сообщает PR-представитель АО "Стройтрансгаз" в Нижнем Новгорода Александр Батуев.

По его словам, накануне был завершен монтаж металлоконструкц ий над трибунами. Сейчас продолжается возведение каркаса крыши и установка элементов каркаса над зоной фойе. Общий вес крыши без учета кровли составит более 10 000 тонн, на сегодняшний день смонтировано уже более 7 700 тонн металлоконструкц ий.

Параллельно на площадке продолжается монтаж инженерных сетей внутри здания стадиона и за его периметром. Во всех секторах ведутся работы по устройству стен и перегородок. Специалисты приступили к монтажу лифтового оборудования в секторе «А».