Монтаж металлоконструкций над трибунами стадиона на Стрелке завершен

11:12 — 03.02.2017

 Олег Папилов


На утро пятницы, 3 февраля, на работах по возведению стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке было задействовано более 1300 человек, сообщает PR-представитель АО "Стройтрансгаз" в Нижнем Новгорода Александр Батуев.

По его словам, накануне был завершен монтаж металлоконструкций над трибунами. Сейчас продолжается возведение каркаса крыши и установка элементов каркаса над зоной фойе. Общий вес крыши без учета кровли составит более 10 000 тонн, на сегодняшний день смонтировано уже более 7 700 тонн металлоконструкций.

Параллельно на площадке продолжается монтаж инженерных сетей внутри здания стадиона и за его периметром. Во всех секторах ведутся работы по устройству стен и перегородок. Специалисты приступили к монтажу лифтового оборудования в секторе «А».

Теги: Спорт

Материалы по теме:

01.02.2017

Работает вся команда!

30 января футбольные болельщики отметили 500 дней до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

01.02.2017

Один плюс один – так начал Ильин

Универсиада.

01.02.2017

Поставили шведам мат в овертайме

Юниорская сборная России, за которую выступали полузащитник Евгений Неронов («Старт») и нападающий Павел Даданов («Старт-2»), выиграла в Сыктывкаре первенство мира среди игроков до 19 лет.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.