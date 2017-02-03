Моно-спектакль в исполнении Народного артиста России Валерия Никитина состоится в Литературном музее

14:47 — 31.01.2017

 Ольга Севрюгина


В рамках литературно-музыкальных вечеров 17 февраля в Литературном музее состоится моно-спектакль «Все мы немножко лошади…», созданного по повести Ивана Шмелева «Мэри», в исполнении актёра нижегородского театра театра драмы, Народного артиста России, лауреата премий журнала «Театральная жизнь» и имени Собольщикова-Самарина, Валерия Никитина.
Это трогательная история, наполненная тонким психологизмом и человечностью, где чувства и переживания лошадей не оставляют равнодушными детей и взрослых. 

Теги: Культура

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