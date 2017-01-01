Мониторинг тепловых сетей провели в Выксе и Навашино

В рамках мониторинга состояния тепловых сетей «С теплом — труба» активисты нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта провели рейды в Выксунском и Навашинском городских округах Нижегородской области в период с 23 по 26 января.

В ходе проверок общественники выявили множественные повреждения изоляции наружных теплотрасс на улицах Почтовая и Московская в Навашино, а также на некоторых улицах города Выксы. В некоторых местах утеплитель отсутствует на протяжении десятков метров теплосетей.

«Общее состояние обследованных теплосетей можно назвать неудовлетворительным. Теплоизоляция полностью отсутствует на крупных участках трасс, что приводит к значительным потерям теплоэнергии при её транспортировке. Это, конечно, отрицательно сказывается на температуре воздуха в квартирах», — прокомментировал итоги рейдов руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов.

Информация о выявленных нарушениях будет направлена в инспекцию административно-технического надзора Нижегородской области, а также главам городских администраций для принятия необходимых мер по ремонту теплоизоляции на наружных теплотрассах.

Активисты ОНФ продолжат мониторинг технического состояния надземных тепловых сетей в областном центре и населённых пунктах Нижегородской области.