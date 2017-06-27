Молодые нижегородские архитекторы могут стать участниками всероссийского биеннале
Молодые нижегородские архитекторы могут стать участниками всероссийского биеннале
Молодые нижегородские архитекторы смогут представить свои работы на всероссийском биеннале. Конкурс пройдет с 12 по 14 октября 2017 года при поддержке Минстроя России.
Принять в нём частие могут молодые архитекторы до 35 лет (включительно), имеющие образование не ниже бакалавриата. Требований по гражданству и месту жительства нет.
30 финалистов отборочного тура должны будут разработать для дальнейшего участия в конкурсе собственные проекты многофункционального квартала, ограниченного четырьмя улицами со свободной планировкой.
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