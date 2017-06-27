Молодые нижегородские архитекторы могут стать участниками всероссийского биеннале

Молодые нижегородские архитекторы смогут представить свои работы на всероссийском биеннале. Конкурс пройдет с 12 по 14 октября 2017 года при поддержке Минстроя России.

Принять в нём частие могут молодые архитекторы до 35 лет (включительно), имеющие образование не ниже бакалавриата. Требований по гражданству и месту жительства нет.

Чтобы подать заявку на участие в отборочном этапе, нужно зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет. Заявка включает в себя информацию об участнике, эссе и портфолио от трёх до пяти проектов, наиболее точно отвечающих задачам биеннале и созданных участником либо самостоятельно, либо в авторском коллективе. Проекты могут быть как реализованные, так и нереализованные.30 финалистов отборочного тура должны будут разработать для дальнейшего участия в конкурсе собственные проекты многофункционального квартала, ограниченного четырьмя улицами со свободной планировкой.