Молодёжная команда нижегородского ХК «Торпедо» вышла из отпуска
Молодёжная команда нижегородского ХК «Торпедо» вышла из отпуска
Резервисты нижегородского «Торпедо» - команда МХЛ «Чайка» - вышли из отпуска. До 24 июля автозаводцы будут работать во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко, на 25-е и 26-е запланированы контрольные матчи в Ярославле с «Локо».
По возвращении из Ярославля подопечные Вячеслава Рьянова продолжат тренировочный процесс в родном городе, сообщает сайт ХК «Торпедо».
Добавим, что на нынешнем сборе тренируются 19 игроков из прошлогоднего состава «Чайки»: Анатолий Иноземцев, Дмитрий Пашков, Владислав Шаманин, Никита Жданов, Вадим Шепелев, Андрей Рунов, Кирилл Клопов, Аким Коломаров, Сергей Жилов, Вячеслав Коротин, Никита Томилов, Артём Чайка, Андрей Панчук, Захар Шабловский, Данила Платонов, Михаил Смолин, Кирилл Ураков, Данил Веряев и Дмитрий Родионычев. Вместе с ними занимаются 15 новых ребят, в том числе семеро из нашей юниорской команды «Торпедо-ЮХЛ», а один – из «Торпедо-2001».
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