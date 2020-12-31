Мобильный пункт обогрева развёрнут на трассе Москва-Уфа в районе деревни Ветчак

Мобильный пункт обогрева развёрнут на федеральной трассе Москва-Уфа в районе деревни Ветчак Кстовского района — на одном из 29 аварийно-опасных участков на территории Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области, пункт представляет собой комплекс палаток: штабная, для отдыха (на 20 мест), для оказания медицинской помощи, столовая. В походной кухне — горячие гречневая каша с тушёнкой и чай.

Дежурят сотрудники регионального ГУ МЧС с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации. Среди 95 человек, уже получивших помощь в пункте обогрева, 21 ребёнок.