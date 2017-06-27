Мобильное приложение для входа в «Личный кабинет» предлагают использовать ИП налоговики

Для удобства налогоплательщиков Федеральная налоговая служба запустила в эксплуатацию мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Об этом сообщает УФНС по Нижегородской области.

Мобильное приложение создано для платформ iOS и Андроид, его скачивание доступно в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».Благодаря нововведению каждый предприниматель с помощью мобильного телефона может ознакомиться с актуальной информацией в отношении своей деятельности: в приложении доступны сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, информация о постановках на учет в налоговых органах, показатели расчетов с бюджетом, информация о налоговых обязательствах и о предстоящих платежах, сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ и многое другое.В настоящее время более 11840 налогоплательщиков Нижегородской области являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя».