Минимум сутки потребуются, чтобы очистить дороги Нижнего Новгорода от снега

Работы по очистке дорог Нижнего Новгорода ото льда и снега продолжались до конца снегопада, то есть до позднего вечера четверга. После этого коммунальщикам потребуются как минимум сутки, чтобы убрать снег и привести дороги в нормативное состояние. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас уборка снега с проезжей части производится при помощи 66 единиц техники – это та часть машин, которые ещё не успели переоборудовать для работы в летнем режиме. Около 200 рабочих занято очисткой тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к ним.