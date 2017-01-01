Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде кинофестиваль
Заслуженный артист России Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде фестиваль полнометражного кино. Об этом сообщает управление по работе со СМИ Думы Нижнего Новгорода.
Актёр театра и кино сделал такое интересное для региона предложение сегодня во время встречи с главой города Иваном Карнилиным.
«Нижний Новгород — один из самых красивых городов России, овеянный славой и большой историей, а собственного серьезного кинофестиваля у города, к сожалению, пока нет. Поэтому хотелось бы, чтобы у города был большой красивый, правильный фестиваль, чтобы люди сюда приезжали, привозили друзей, смотрели и любовались городом. Если это произойдет, то сюда могут приехать звезды: и Никита Михалков, и Федор Бондарчук, и другие известные актеры и режиссеры», — сказал Михаил Пореченков.
Он рассказал, что имеет опыт проведения подобных мероприятий — при его непосредственном участии несколько лет успешно проходит фестиваль короткометражных фильмов «Святая Анна», участниками которого являлись Андрей Звягинцев и Тимур Бекмамбетов.
Руководители Нижнего Новгорода поддержали эту идею и предложили приурочить возможный фестиваль к 150-летию Максима Горького, и провести его в июле 2018 года. В программу фестиваля могут войти различные мастер-классы, творческие встречи и открытые кинопоказы. В ближайшем будущем будет сформирована рабочая группа, которая подготовит «дорожную карту» и детально рассмотрит пути реализации этого проекта.
Теги:
Культура
Материалы по теме:
27.01.2017
Участники представляли городскую Детскую школу искусств.
27.01.2017
В итоговую экспозицию вошло около 30 фотографий на различную тематику.
27.01.2017
О том, как будут возвращаться заранее купленные билеты, театр пока не сообщил.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.