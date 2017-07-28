Михаил Гапонов избран заместителем председателя Совета обновленной Ассоциации банков «Россия» 10:58 — 14.09.2017 pravda-nn.ru







13 сентября в Сочи в рамках XV Международного банковского форума «Банки России – XXI век» состоялось внеочередное заседание Совета Ассоциации банков «России».



Было принято решение изменить полное наименование организации, теперь она называется "Ассоциация банков России", Ассоциация «Россия». Вхождение в состав Ассоциации системообразующих банков создает для нее принципиально новые возможности, ее главной целью становится консолидация всего банковского сообщества.



Место президента Ассоциации занял бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, а Анатолий Аксаков назначен на пост председателя Совета. Предложения по составу коллегиального органа управления обновленной Ассоциации по поручению действующего Совета АБР внес 1 Заместитель председателя Совета М.В. Гапонов. В новый Совет вошли 40 представителей банковского сообщества. Среди них Д.Н. Ананьев(ПАО «Промсвязьбанк»), С.Н.Горьков( Внешэкономбанк), Г.О. Греф( ПАО «Сбербанк России»), Н.А.Журавлев( Совет Федерации ФС РФ), Д.Н.Патрушев( АО «Россельхозбанк»), О.Ю.Тиньков( АО « Тинькофф- Банк») и др.



Заместителями стали 4 члена Совета, представляющие все сегменты банковского рынка. Председатель Правления нижегородского банка «Ассоциация» М.В. Гапонов был избран одним из заместителей, теперь он будет заниматься вопросами банков с универсальной лицензией. Кроме него заместителями председателя Совета стали: А.В.Мурычев (РСПП) - будет заниматься вопросами международных организаций, М.А.Дралин (банк «Кузнецкий») - отвечает за банки с базовой лицензией, В.Б.Сенин («Альфа-капитал») - представляет системообразующие банки с универсальной лицензией.



«Сейчас Ассоциация представляет собой весь банковский сектор – от системообразующих банков до небольших учреждений, которые будут работать на основе базовой лицензии. Такая репрезентативность дает возможность существенно повысить качество экспертизы, по-настоящему заняться формированием благоприятной среды для развития банковского бизнеса. Это в интересах абсолютно всех участников банковского рынка. Да, высокопрофессиональная экспертиза – дело недешевое, но, на мой взгляд, расширившаяся Ассоциация «Россия» имеет возможность и должна стать таким экспертным центром», - заметил М.В.Гапонов.

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