Месячник по санитарной очистке продлится в Городецком районе до середины мая

10:22 — 21.04.2017

 Влада Светлова

Месячник по санитарной очистке продлится в Городецком районе до середины мая

10:22 — 21.04.2017

 Влада Светлова


Месячник по санитарной очистке продлится в Городецком районе до середины мая. В уборке поселений района принимают участие взрослые и дети, сотрудники предприятий и организаций, учителя и ученики, горожане и селяне – около 3 тысяч человек.

На 21 апреля и 5 мая намечены всенародные субботники. Всего же за месячник, стартовавший 27 марта, планируется привести в порядок улицы, скверы и дворовые территории, отремонтировать детские и спортивные площадки. Вместо 88 аварийных деревьев будут посажены 125 саженцев новых. Также предстоит ликвидировать 7 несанкционированных свалок и вывезти свыше двух с половиной тысяч кубометров мусора.

Теги: Губерния

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