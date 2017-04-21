Месячник по санитарной очистке продлится в Городецком районе до середины мая. В уборке поселений района принимают участие взрослые и дети, сотрудники предприятий и организаций, учителя и ученики, горожане и селяне – около 3 тысяч человек.

На 21 апреля и 5 мая намечены всенародные субботники. Всего же за месячник, стартовавший 27 марта, планируется привести в порядок улицы, скверы и дворовые территории, отремонтировать детские и спортивные площадки. Вместо 88 аварийных деревьев будут посажены 125 саженцев новых. Также предстоит ликвидировать 7 несанкционированных свалок и вывезти свыше двух с половиной тысяч кубометров мусора.