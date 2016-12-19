Правительство области и мэрия Нижнего помогут семье Андрея Савельева

По его словам, вопросами помощи семье Андрея Савельева будет заниматься правительство Нижегородской области, но и городская администрация не останется в стороне:

«Мы постараемся оказать помощь семье погибшего. Вчера мы не смогли связаться родными, постараемся сделать это в ближайшее время. Свяжемся и обязательно предложим свою помощь», - отметил он, напомнив, что в связи с общенациональным трауром сегодня в Нижнем Новгороде отменены все развлекательные мероприятия.

«Мы отменили праздничные мероприятия, в связи с этой трагедией, которая произошла с нашими соотечественниками. Погиб житель Нижнего Новгорода – для нас это большая трагедия».