Правительство области и мэрия Нижнего помогут семье Андрея Савельева
Семье нижегородского певца, погибшего в авиакатастрофе, будет оказана помощь. Об этом на оперативном совещании, начавшемся сегодня с минуты молчания, сообщил глава городской администрации Сергей Белов.
По его словам, вопросами помощи семье Андрея Савельева будет заниматься правительство Нижегородской области, но и городская администрация не останется в стороне:
«Мы постараемся оказать помощь семье погибшего. Вчера мы не смогли связаться родными, постараемся сделать это в ближайшее время. Свяжемся и обязательно предложим свою помощь», - отметил он, напомнив, что в связи с общенациональным трауром сегодня в Нижнем Новгороде отменены все развлекательные мероприятия.
«Мы отменили праздничные мероприятия, в связи с этой трагедией, которая произошла с нашими соотечественниками. Погиб житель Нижнего Новгорода – для нас это большая трагедия».
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