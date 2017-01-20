Мэрия Дзержинска обсуждает варианты расселения жильцов разваливающейся пятиэтажки

В дзержинской мэрии обсуждают расселение жильцов разваливающейся пятиэтажки по улице Будённого. Людям хотят дать или другое жильё такой же площади, или деньги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Сейчас мэрия изучает ситуацию на рынке недвижимости в городе. В загородном лагере «Город спорта» находятся жильцы 26 квартир — 59 человек. Те, кто в пострадавшем доме не прописаны, но жили там как члены семей собственников квартир, для временного размещения получили ключи от комнат в бывшей гостинице завода имени Свердлова. Исполняющий обязанности главы администрации Дзержинска Анатолий Слизов сообщил жителям, что за последние два дня движение грунта приостановилось, новых трещин не образовалось, установленные маяки не нарушены. Если до конца недели ситуация не изменится, в понедельник-втор ник люди смогут прийти за вещами.