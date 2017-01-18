Мэр Арзамаса Татьяна Парусова объявила о досрочном сложении своих полномочий

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования с 18 января 2017 года было принято мэром Арзамаса Татьяной Парусовой в связи с переходом на одноглавую систему управления муниципалитетом. Вопрос вынесен на повестку дня XXV заседания Арзамасской городской Думы VI созыва, которое состоится 19 января. Об этом сообщает отдел по работе со СМИ Арзамасской городской Думы.

Переход на одноглавую систему управления позволит сократить расходы бюджета, благодаря последующему совмещению поста мэра города и главы администрации.

По закону, глава города Арзамаса в одном лице будет избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии, которая будет состоять из равного числа депутатов Арзамасской городской Думы и членов областного правительства.

Дата проведения конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность Главы муниципального образования – мэра города Арзамаса – 10 февраля - предложена решением правовой комиссии, но окончательно будет утверждена на заседании Арзамасской городской Думы 19 января.