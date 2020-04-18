Мемориальные доски четырем выдающимся горожанам установят в Нижнем Новгороде 09:56 — 20.04.2017 Ольга Севрюгина

Памятные доски установят в честь выдающихся нижегородцев. Депутаты городской думы единогласно проголосовали за установку памятных досок Борису Видяеву, Виктору Денисову, Альберту Животовскому и Александре Потаниной.

Борис Павлович Видяев — генеральный директор Горьковского автомобильного завода с 1986 по 1996 гг., заслуженный работника промышленности СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Почетный гражданин Нижегородской области. Доска, посвящённая его памяти, появится на доме № 34а по проспекту Ильича

Виктор Михайлович Денисов — участник Великой Отечественной войны, летчик, совершивший 10 октября 1941 года на бомбардировщике ПЕ-2 «Огненный» таран колонны фашистской техники. Его память увековечат доской на доме № 3 по улице Минина

Альберт Абрамович Животовский — главный конструктор завода «Красное Сормово», лауреат Государственной премии СССР, создатель судов смешанного «река-море» плавания и судов на воздушной подушке амфибийного типа. Доску, посвящённую знаменитому корабелу, установят на доме № 28Л по улице Минина (здание Нижегородского государственного технического университета)

Александра Викторовна Потанина — путешественница и этнограф, первая в России женщина-географ, награжденная золотой медалью Императорского Русского географичесого общества. Доска памяти путешественницы появится на доме № 7 по площади Минина и Пожарского.

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