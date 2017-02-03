«МегаФон» обязали исключить из тарифного плана пункты, ущемляющие права абонента

Первый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ПАО «МегаФон», не желающего выполнять требование нижегородского Управления Роспотребнадзора исключить из тарифного плана пункты, ущемляющие права абонента. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратился нижегородец с требованием проверить мобильного оператора «МегаФон» на предмет соблюдения требований законодательства в области защиты прав потребителей. В ходе проверки выяснилось, что компания нарушила несколько нормативных актив, включив в тарифный план свои условия. В частности, в случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд, она дала себе право начислять абонентскую плата в размере 15 рублей в сутки и считать договор об оказании услуг связи расторгнутым по инициативе абонента, если он не пользуется мобильной связью более 90 дней при том, что баланс лицевого счета равен порогу отключения или ниже него.

По итогам проверки ПАО «МегаФон» выдано предписание исключить из условий тарифного плана эти условия. Не согласившись, компания обратилась в арбитражный суд, но тот не удовлетворил ее требования. Тогда оператор подал жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд, но и он счёт требования Роспотребнадзора законными.