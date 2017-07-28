Медведь повадился воровать мёд с пасеки в Шатковском районе

На территории Шатковского района медведь повадился разорять пасеку. Соответствующая информация поступила в региональный комитет госохотнадзора.

Первую вылазку «косолапый» совершил в конце августа: ночью он разорил три улья, откатив их в сторону, вытащил рамки и съел мёд. Владельцы хозяйства огородили пасеку колючей проволокой, но и это не остановило медведя: он разорвал ограждение и разгромил ещё один улей. Тогда хозяева решили вывезти ульи в другое место.По словам заместителя начальника Арзамасского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Сергея Банаева, есть и другие методы отпугивания диких животных: это звуковые, зрительные и химические препараты, запаха которых не выносят непрошеные гости.- Бурый медведь всеядный, в основном его рацион составляют ягоды, жёлуди, орехи, корни, клубни или стебли трав. Не стоит забывать, что это хищный зверь, и для того, чтобы набрать на зиму достаточно запасов, он лакомится рыбой, может добыть и копытных или перекусить насекомыми, лягушками, ящерицами и грызунами, - пояснил Сергей Банаев.Ранее сообщалось, что благодаря предпринятым мерам по охране объектов животного мира в регионе увеличилась численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам государственного мониторинга в 2017 году в области обитает около 900 медведей, более 13 тыс лосей, свыше 500 косуль, более 235 рысей, около 1,5 тыс барсуков.