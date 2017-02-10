Медучреждение обокрали в Нижнем Новгороде

10:55 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


Медучреждение обокрали в Нижнем Новгороде. Злоумышленник похитил сейф, но был задержан. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области. 

Объект под охраной. Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного ночью. Прибывшиий на место экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил мужчину со спортивной сумкой, спускавшегося с козырька здания при помощи подручных средств. Увидев росгвардейцев, злоумышленник попытался убежать, но ему это не удалось. В спортивной сумке оказались слесарный инструмент, самодельный деревянный трап и металлический сейф, принадлежащий организации. Задержанного передали полицейским.

Теги: Криминал

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