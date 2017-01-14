Мебельный цех горел в Дзержинске. Предварительно, подвело электрооборудова ние.

По информации Главного управления МЧС по Нижегородской области, пожар произошёл поздним вечером 11 января на проспекте Дзержинского. Когда прибыли огнеборцы, в цехе горела внутренняя отделка, было сильное задымление.