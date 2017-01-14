Мебельный цех горел в Дзержинске
Мебельный цех горел в Дзержинске. Предварительно, подвело электрооборудова
По информации Главного управления МЧС по Нижегородской области, пожар произошёл поздним вечером 11 января на проспекте Дзержинского. Когда прибыли огнеборцы, в цехе горела внутренняя отделка, было сильное задымление.
В одном из помещений пожарные обнаружили 51-летнюю работницу, при помощи специальной маски её вывели на улицу. Женщину увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Обгорела внутренняя отделка цеха. Пожарные говорят о нарушении правил технической эксплуатации электрооборудова
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