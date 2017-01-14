Мебельный цех горел в Дзержинске

15:19 — 12.01.2017

 Юлия Полякова


Мебельный цех горел в Дзержинске. Предварительно, подвело электрооборудование. 

По информации Главного управления МЧС по Нижегородской области, пожар произошёл поздним вечером 11 января на проспекте Дзержинского. Когда прибыли огнеборцы, в цехе горела внутренняя отделка, было сильное задымление. 

В одном из помещений пожарные обнаружили 51-летнюю работницу, при помощи специальной маски её вывели на улицу. Женщину увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Обгорела внутренняя отделка цеха. Пожарные говорят о нарушении правил технической эксплуатации электрооборудования.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

14.01.2017

80 человек эвакуированы из пятиэтажки в Дзержинске

По предварительно версии, у здания просел фундамент.

13.01.2017

Жительница Дивеевского района через суд требует запретить соседке держать стаю собак

Сейчас в доме у любительницы животных пять небольших собак и кошка, а во дворе бегают крупные собаки.

13.01.2017

Бывшего полицейского будут судить за «пьяное» ДТП в Нижнем Новгороде

Летом он на мотоцикле сбил 30-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по «зебре».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.