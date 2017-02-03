Мать школьника требует взыскать 300 тысяч рублей со школы в Краснобаковском районе. Мальчик получил травму в спортзале. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Дело было на перемене. Два мальчика делали гимнастические упражнения. Никого из взрослых в зале не было. Школьник сделал кувырок и при этом ударил одноклассника ногой в пах. Из школы подростка увезли в местную больницу, оттуда — в областную детскую, где провели экстренную операцию.

Теперь мать через суд просит взыскать со школы компенсацию морального вреда и судебные расходы.