Мать школьника требует взыскать 300 тысяч рублей со школы в Краснобаковском районе

10:46 — 31.01.2017

 Юлия Полякова


Мать школьника требует взыскать 300 тысяч рублей со школы в Краснобаковском районе. Мальчик получил травму в спортзале. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

Дело было на перемене. Два мальчика делали гимнастические упражнения. Никого из взрослых в зале не было. Школьник сделал кувырок и при этом ударил одноклассника ногой в пах. Из школы подростка увезли в местную больницу, оттуда — в областную детскую, где провели экстренную операцию. 

Теперь мать через суд просит взыскать со школы компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Теги: Общество

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