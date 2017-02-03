Мать и сын погибли на пожаре в Воротынском районе. Предварительно, дом загорелся из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Трагедия произошла в селе Каменка 1 февраля около 6 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило слишком поздно, находившихся в доме людей спасти не удалось: хозяйке было 82 года, её сыну — 52. По предварительным данным, мужчина курил, будучи в нетрезвом состоянии.