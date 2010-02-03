Мать двоих детей чуть не убила мужа ударом ножа в Нижнем Новгороде. Роковым для мужчины стал телефонный разговор. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Преступление совершено в квартире по улице Пушкина в Советском районе областного центра. 30-летняя женщина призналась следователям, что услышала разговор мужа по телефону и в порыве ревности ударила его ножом в шею. 32-летний мужчина в реанимации, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство. Подозреваемая сейчас в декретном отпуске. У супругов двое маленьких детей.