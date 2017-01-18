Мастерскую по ремонту часов обокрали в Нижнем Новгороде

11:35 — 17.01.2017

 Юлия Полякова


Мастерскую по ремонту часов обокрали в Нижнем Новгороде. Злоумышленник вынес восемь наручных часов. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по городу. 

Преступление было совершено на улице Советской в Канавинском районе. Злоумышленники проник в мастерскую, отжав входную дверь. Часы он похитил на 30 тысяч рублей. Подозреваемого полицейские задержали: ему 21 год, уже судим. Он под подпиской о невыезде.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

18.01.2017

Семейная пара в Выксе воровала ограды с могил

Похищенное они сдавали в металлолом.

18.01.2017

Нижегородец сжёг машину своей жены

Шёл пьяным из ночного клуба и решил «обидчице» отомстить.

18.01.2017

Нижегородского полицейского взяли под стражу за превышение должностных полномочий

Следствие считает, что он из корысти не выпускал из-под ареста нарушителей.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.