Мастерскую по ремонту часов обокрали в Нижнем Новгороде. Злоумышленник вынес восемь наручных часов. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по городу.

Преступление было совершено на улице Советской в Канавинском районе. Злоумышленники проник в мастерскую, отжав входную дверь. Часы он похитил на 30 тысяч рублей. Подозреваемого полицейские задержали: ему 21 год, уже судим. Он под подпиской о невыезде.