Мастерская вместе с сельхозтехникой сгорела в округе Первомайский. Пожар начался, предварительно, из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудова ния. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Мастерская для стоянки и ремонта сельхозтехники в посёлке Рогожинский загорелась 2 февраля в седьмом часу вечера. Пожар был поздно обнаружен. Когда прибыли огнеборцы, уже полыхала крыша. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Обгорели пять единиц сельхозтехники.