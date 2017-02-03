Мастерская вместе с сельхозтехникой сгорела в округе Первомайский

10:30 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


Мастерская вместе с сельхозтехникой сгорела в округе Первомайский. Пожар начался, предварительно, из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области. 

Мастерская для стоянки и ремонта сельхозтехники в посёлке Рогожинский загорелась 2 февраля в седьмом часу вечера. Пожар был поздно обнаружен. Когда прибыли огнеборцы, уже полыхала крыша. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Обгорели пять единиц сельхозтехники.

Теги: Происшествия

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