Массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 февраля

10:06 — 26.01.2017

 Алексей Мелешин


Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 февраля 2017 года. В этот же день состоится VI Зимний фестиваль. Праздник пройдёт на поляне рядом с жилым комплексом «Окский берег».
Юбилейная, 35-я массовая лыжная гонка состоится одновременно в 72 регионах России и объединит около полумиллиона любителей снега и зимних видов спорта. Только в Нижнем Новгороде и области в празднике примут участие порядка 10 тысяч человек.

Впервые в нашем городе соревнования пройдут в новом формате – все, кто принял решение бежать 5 и 10 км выйдут на старт одновременно. Помимо этих дистанций, в рамках спортивной программы также будут организованы забеги: почётных гостей на 2018 метров, командный семейный, где участвуют дети с родителями и брендированный для нижегородских компаний.
Также всех гостей и участников Зимнего фестиваля ждёт масштабная развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Теги: Спорт

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