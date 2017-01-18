Массовая авария произошла на Южном обходе Нижнего Новгорода
Семь машин столкнулись на Южном обходе Нижнего Новгорода. Предварительно, водитель «МАЗа» не выдержал безопасную дистанцию. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции
ДТП произошло 16 января поздним вечером на территории Богородского района: 30-летний водитель «МАЗа», получивший права 11 лет назад, не справившись с управлением, столкнулся с «КамАЗом». Дальше пошла «цепная реакция»: повреждения получили также «Хендай», «Шкода», «Нива Шевроле», «Киа Сид» и «ДАФ». Пострадал 33-летний водитель «КамАЗа». Мужчину госпитализировал
Комментирование данного материала запрещено администрацией.